Centenas de pessoas protestam em Hong Kong a favor de políticos pró-democracia

A polícia de Hong Kong divulgou que cerca de 5 mil participaram de um protesto no Ano Novo contra uma tentativa do governo de desqualificar quatro políticos que são a favor da democracia. Os organizadores do evento afirmaram que 9 mil pessoas participaram do protesto.

O governo de Hong Kong iniciou procedimentos legais contra os quatro políticos recentemente eleitos que alteraram seus juramentos para protestar contra o governo chinês em Pequim. Em novembro, o governo ganhou uma ação similar contra dois políticos que queriam a separação de Hong Kong da China.

Um dos políticos, Edward Yiu, disse que a medida do governo está destruindo o sistema democrático de Hong Kong. Fonte: Associated Press.