Catar quer compensação por danos causados por isolamento no golfo

O governo do Catar disse hoje que está formando um comitê para buscar compensações pelos danos causados pelo isolamento promovido por seus vizinhos árabes.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein cortaram relações diplomáticas e fecharam rotas aéreas, terrestres e marítimas para o Catar no mês passado, acusando a pequena nação de apoiar o extremismo. O Catar nega as acusações e caracterizou o ultimato do bloco como uma afronta a sua soberania.

LEIA TAMBÉM: Tribunal dos EUA veta decreto de Trump para barrar imigrantes de alguns países

O procurador catariano Ali Al-Marri disse a repórteres na capital do país, Doha, que o comitê vai receber reclamações de empresas, instituições públicas e indivíduos. Ele deu poucos detalhes, mas disse que o Ministério Público vai usar mecanismos domésticos e internacionais para buscar compensações.