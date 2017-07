Catar busca compensação por prejuízos de bloqueio de países árabes

O governo do Catar informou neste domingo que está criando um comitê com o objetivo de buscar compensação pelos prejuízos decorrentes de seu isolamento da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein. Entre os membros do comitê estão os ministros da Justiça e de Relações Exteriores do Catar.

No mês passado, os quatro países cortaram relações diplomáticas com o Catar e bloquearam os acessos ao país por terra, mar e pelo espaço aéreo. Entre as diversas justificativas para o bloqueio está o suposto apoio do Catar a extremistas. O país tem negado as acusações, classificando o ultimato do bloco como uma afronta à sua soberania.

LEIA TAMBÉM: EUA/FMI: Combate ao protecionismo é destaque na reunião do FMI

O promotor de justiça do Catar Ali Al-Marri disse a repórteres em Doha que o comitê vai coordenar reivindicações feitas por companhias privadas, instituições públicas e cidadãos do país. Segundo Al-Marri, o grupo poderá usar tanto mecanismos nacionais como internacionais para obter compensação e deve contratar escritórios de advocacia internacionais para representar as causas. “Aqueles que provocaram estes danos devem pagar compensações a eles”, disse o promotor.