Catalães vão às ruas protestar contra prisão de Puigdemont

Milhares de pessoas foram às ruas de Barcelona na tarde deste domingo para protestar contra a prisão do líder separatista e ex-presidente regional da Catalunha Carles Puigdemont. Houve também bloqueio de estradas na região. Ele foi detido pela manhã na fronteira da Alemanha com a Dinamarca.

As forças de segurança acompanharam o protesto de longe e com forte aparato policial. Houve princípio de conflito quando a multidão tentou invadir o gabinete do interventor espanhol no governo da Catalunha.

As pessoas foram às ruas respondendo ao apelo do grupo pró-independência feito horas depois da detenção de Puigdemont pela polícia alemã. Ele foi preso no Estado alemão de Schleswig-Holstein na manhã de domingo, enquanto voltava de uma viagem à Finlândia.

Desde outubro, o líder separatista estava exilado na Bélgica. Ele foi condenado à prisão na Espanha pelo crime de secessão, após liderar o pedido de independência da Catalunha.

Para esta segunda-feira, é esperado que Puigdemont compareça a um tribunal regional de Schleswig-Holstein onde deverá ser expedido um mandado de extradição à Espanha. Fonte: Associated Press.