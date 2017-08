Casal e quatro bisnetos desaparecem em inundação causada por Harvey no Texas

O motorista, Samuel Saldivar, saiu por uma janela, mas não conseguiu abrir a porta deslizante da van, que já estava submersa, de acordo com Virginia. Ele gritou para que as crianças tentassem escapar por trás, mas não houve tempo suficiente. A van foi ‘engolida’ pela água rapidamente, contou Virginia, que perdeu os sogros e netos.

Em entrevista à agência Associated Press, a nora do casal de idosos, Virginia Saldivar, relatou que a casa onde eles estavam com os bisnetos começou a ser inundada na manhã de domingo. Um dos filhos deles dirigiu até o local com a van para tentar resgatar os seis familiares, mas, com uma forte corrente, o veículo virou e foi levado pelas águas.

A inundação causada pela tempestade Harvey no Estado norte-americano do Texas fez uma van afundar com seis integrantes da mesma família na capital, Houston. Parentes confirmaram a morte de um casal e de quatro bisnetos deles, com idades entre 6 e 16 anos, na madrugada desta terça-feira.

“Sam ligou para meu marido (irmão dele) e disse que eles se foram”, contou. Os desaparecidos são Manuel e Belia Saldivar, de 84 e 81 anos, e os bisnetos deles, Daisy, Xavier, Dominic e Devy. Virginia contou que ela e o marido, que moravam no mesmo bairro da região noroeste de Houston, haviam deixado a cidade no sábado para assistir à luta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, em Las Vegas, a mais de 2 mil quilômetros de distância. O pai das crianças está preso e a mãe, que tinha a guarda dos filhos, contava com a ajuda da família para criá-los.

A Guarda Costeira informou aos Saldivar que não poderá buscar os corpos enquanto a água acumulada nas ruas não escoar. As autoridades de Houston não confirmaram as mortes até o momento, segundo a emissora local KHOU-TV. Abrigada com o marido em Humble, a cerca de 30 quilômetros de Houston, Virginia afirmou que a família vai pessoalmente resgatar os seis corpos.

LEIA TAMBÉM: EUA: terremoto de magnitude 3.1 atinge parte do Estado de Oklahoma

Desaparecidos

Até o registro da van da família Saldivar, as autoridades confirmaram seis mortes provocadas pela passagem do Harvey. Também na noite desta segunda-feira, o funcionário de um hotel em Houston desapareceu ao tentar ajudar hóspedes e colegas a deixarem o prédio.

Equipes de emergência, sobrecarregadas por milhares de chamados de resgate, não puderam buscar por outras possíveis vítimas do furacão, depois reclassificado como tempestade, que atinge o sul dos Estados Unidos desde a madrugada do último sábado. Oficiais já reconhecem que o balanço total de mortos e feridos pode aumentar quando as águas baixarem. Especialistas temem que o pior ainda esteja por vir, já que o fenômeno se deslocou para a Costa do Golfo e deve retornar ao continente levando mais ventos e chuva torrencial. Fonte: Associated Press.