Casa Branca prepara pedido de pacote de ajuda de US$ 5,9 bi após Harvey

A Casa Branca preparou um pedido ao Congresso para um pacote de US$ 5,3 bilhões em ajuda após a passagem da tempestade Harvey, um primeiro pagamento para garantir os esforços de recuperação nas próximas semanas.

A proposta, que está sendo finalizada, promete representar apenas uma fração de um eventual pacote de recuperação que pode se igualar ao pacote de mais de US$ 100 bilhões para as vítimas do Furacão Katrina, em 2005.

Uma autoridade do governo disse sob condição de anonimato que o plano será enviado ao Congresso nesta sexta-feira e as câmaras devem votar na próxima semana.