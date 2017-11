Casa Branca está disposta a retirar provisão sobre saúde de reforma do Senado

A Casa Branca está disposta a retirar uma provisão da área da saúde do projeto do Senado para a reforma tributária caso ela se torne um impeditivo para a aprovação da mesma.

A provisão revogaria uma exigência de que todos os cidadãos americanos tenham plano de saúde ou paguem uma multa e se tornou um grande obstáculo para a senadora republicana Susan Collins, do Maine, cujo voto a Casa Branca necessita. A legisladora disse ontem que o tema deveria ser tratado em separado.

O diretor do orçamento do presidente Donald Trump, Mick Mulvaney, disse que a Casa Branca está aberta a retirar a provisão. Trump pressionou para que ela fosse acrescentada ao projeto da reforma tributária para mostrar progresso do Partido Republicano no setor de saúde neste ano, após várias tentativas fracassadas no Congresso para revogar o Obamacare.