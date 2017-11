Casa Branca envia ao Congresso pedido extra de US$ 44 bi em auxílio com desastre

A Casa Branca enviou ao Congresso nesta sexta-feira um pedido de auxílio com desastres da ordem de US$ 44 bilhões, projeto que já está sendo atacado por legisladores porque as regiões afetadas pela temporada recente de furacões é muito pequena.

O pedido, o terceiro do presidente Donald Trump após os furacões Harvey, Irma e Maria varrerem o Golfo do México e o Caribe, levaria o gasto total com auxílio com desastres neste ano para quase US$ 100 bilhões.

A nova cota acrescentaria US$ 24 bilhões à principal conta de desastres do governo e concederia mais US$ 12 bilhões para o programa que desenvolve projetos de mitigação de risco de inundações. Quantias menores iriam para empréstimos de pequenas empresas e para ajudar fazendeiros com as perdas da colheita.