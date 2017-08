Carro invade pizzaria e deixa um morto e doze feridos no interior da França

O incidente ocorreu na noite desta segunda-feira. De acordo com o Ministério do Interior da França, um homem de 32 anos, ainda não identificado, dirigia uma BMW em alta velocidade quando bateu na pizzaria. Uma garota de 13 anos morreu no acidente. O irmão mais novo dela corre risco de vida.

Uma adolescente morreu e ao menos doze pessoas ficaram feridas após um carro invadir uma pizzaria na comuna de Sept-Sorts, a cerca de 65 quilômetros ao leste de Paris. De acordo com autoridades, o incidente não tem ligação com terrorismo.

O porta-voz do Ministério do Interior da França, Pierre-Henry Brandet, disse à TV francesa BFM que o incidente não tem ligação com terrorismo e que o responsável pelo acidente foi preso. Fonte: Associated Press.