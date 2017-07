Canal de Suez não impedirá passagem de embarcações do Catar, diz autoridade

O presidente do Canal de Suez, Mohab Mamish, afirmou em comunicado que as autoridades do local cumprem a decisão do governo do Egito de cortar relações com o Catar. Ele notou, porém, que tratados internacionais impedem que embarcações do Catar sejam proibidas de usar o canal como rota de passagem.

Mamish disse que os navios do Catar serão, ainda assim, impedidos de usar os portos do Egito e a zona econômica do canal.

O Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Bahrein têm acusado o Catar de fomentar o extremismo islâmico. Os quatro países cortaram relações com ele no mês passado, paralisando também as ligações por mar, terra e ar.