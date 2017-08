Canadá quer Nafta mais ‘progressista’, em contraste com política dos EUA

O Canadá vai entrar nas negociações do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) procurando isenções na política protecionista de Washington, e pressionando por padrões mais rigorosos de trabalho e meio ambiente.

“Vamos para a mesa de negociação com boa vontade e a habilidade característica do Canadá em firmar um compromisso com soluções em que todos saiam ganhando”, disse Chrystia Freeland, Ministra de Relações Exteriores do país. “Mas nós estamos comprometidos com um bom acordo, não qualquer acordo”, ponderou.

Ela se disse confiante de que as negociações terão “final feliz”, mas alertou que pode haver momentos de “bagunça”, “inquietude” e “desconforto” nas conversas. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em sua conta no Twitter que, por anos, os legisladores americanos “têm nos dado (ou não consertado) alguns dos piores acordos comerciais da história mundial. Eu estou mudando isso rapidamente”.