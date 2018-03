Câmara dos Representantes aprova pacote orçamentário de US$ 1,3 trilhão nos EUA

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira um pacote orçamentário de US$ 1,3 bilhão, voltado a financiar o governo até outubro. A medida foi aprovada por 256 votos a 167 e agora segue para o Senado.

Não está ainda claro quando os senadores devem votar o assunto. A verba atual para financiamento expira à meia-noite da sexta-feira para o sábado, na hora local (1h do sábado, no horário de Brasília).

O pacote eleva gastos nas Forças Armadas e em uma série de programas domésticos para o restante do ano fiscal, que vai até setembro. Mais cedo, o diretor de Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, havia confirmado que o presidente iria assinar a lei de gastos, caso ela fosse aprovada no Legislativo. Segundo Mulvaney, o orçamento previsto representa vários avanços para a pauta desejada por Trump na questão da imigração. “O presidente apoia a lei e está ansioso para assiná-la.”

Houve também apoio de vários democratas, na Câmara. Lideranças do partido oposicionista elogiaram o aumento de gastos para programas domésticos, entre eles uma verba maior para os institutos nacionais de saúde e para programas de cuidados com crianças, para o seguro-saúde de veteranos e gastos com infraestrutura. Fonte: Dow Jones Newswires.