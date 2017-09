Câmara dos EUA aprova ajuda a vítimas do Harvey

Foto: Força Aérea Americana pelo Sargento Técnico Larry E. Reid Jr.

A Câmara dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira o pacote de US$ 15,25 bilhões em ajuda para vítimas dos furacões Harvey e Irma. Foi ratificada também a autorização para o governo operar acima do limite do teto de gastos até 8 de dezembro. O texto vai agora para a sanção do presidente americano, Donald Trump.

Com 316 votos a 90, os deputados americanos superaram as objeções dos republicanos mais conservadores, que não queriam ligar o aumento do teto à ajuda às vítimas. Na quinta-feira, por 80 votos a 17, o Senado dos EUA votou a medida, após uma costura política feita por Trump com senadores democratas.

O pacote de US$ 15,25 bilhões pode ser apenas a primeira parte da ajuda federal às regiões afetadas pelo furacão, uma vez que a tragédia do Katrina, em 2005, mobilizou US$ 100 bilhões em recursos do governo.