Bombeiros resgatam oito corpos em edifício que desabou na Itália

Bombeiros e policiais da Itália encontraram, neste sábado, o oitavo corpo que estava soterrado nos escombros de um prédio residencial que desabou em Nápoles, no sul da Itália. A busca por vítimas da catástrofe acabou mais de 24 horas depois do prédio residencial de quatro andares desabar no início da manhã de ontem. Cerca de 80 bombeiros trabalharam ao lado de policiais nas buscas.

Durante a noite, a equipe foi retirando os corpos de duas famílias que moravam no local. Autoridades ainda investigam o que pode ter causado o desabamento, mas levantaram a hipótese de ligação com obras de manutenção do prédio. Os detritos caíram sobre uma linha ferroviária bem próxima, que precisou ser interditada.

Testemunhas disseram que não ouviram nenhuma explosão antes do desabamento, mas afirmaram que o prédio ruiu pouco após o trem passar. A ferrovia italiana responsável pelo trecho afirmou que as vibrações do trem não afetam edifícios nas proximidades.