BMW nega participação em cartel de montadoras e União Europeia investiga

A montadora de luxo alemã BMW negou ontem que teria cooperado com as rivais Volkswagen, Audi e Porsche para manipular mecanismos de controle de emissão de poluentes, após a Comissão Europeia confirmar que a Volkswagen pediu aos órgãos antitruste da região que examinassem décadas de possíveis esforços coordenados entre as principais montadoras do país.

“Os veículos da BMW não são manipulados e cumprem seus respectivos requisitos legais”, disse a montadora por meio de nota.

Os comentários foram feitos após a Volkswagen, a maior montadora da Alemanha, alertar as autoridades antitruste da Europa sobre negociações entre a própria Volkswagen e seus principais rivais no país, de acordo com uma fonte a par da situação.