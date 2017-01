Berlusconi será julgado por corrupção na Itália

Roma, 28 (AE) – Um juiz de Milão determinou neste sábado que o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi seja julgado na Itália por acusações de corrupção. Segundo a agência Ansa, o magistrado Carlo Ottone de Marchi marcou o julgamento para o dia 5 de março.

Berlusconi, que já foi premiê por três vezes no país, é acusado de ter destinado cerca de 10 milhões de euros, além de presentes caros, para 20 mulheres jovens que participaram de festas sexuais na villa Arcore, propriedade dele perto de Milão. Os advogados de defesa negam qualquer irregularidade e dizem que o político e empresário está sendo julgado por sua “generosidade” com as mulheres.

Os promotores sustentam que Berlusconi buscava “comprar” o silêncio das mulheres em vários julgamentos que o envolviam. Fonte: Associated Press.