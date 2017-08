Berlim tem protestos pró e contra o neonazismo

Também foi permitido que os neonazistas levassem apenas um banner para cada 50 participantes.

As regras para atos diferem de acordo com as circunstâncias na Alemanha, mas a polícia alega que costuma equalizar os direitos de livre manifestação com os de livre circulação. Fonte: Associated Press.

