BC do Chile mantém taxa de juros inalterada em 2,5%

O BC ressalta que as expectativas de inflação não mostram novidades relevantes e que, no segundo trimestre, o crescimento econômico foi débil e consumo permaneceu estável.

“No exterior, as notícias seguem apontando para um cenário favorável. As perspectivas de crescimento mundial se fortaleceram e aos condições financeiras globais seguem expansivas”, diz o banco.

O Banco Central do Chile decidiu manter sua taxa de juros inalterada em 2,5%, de acordo com um comunicado divulgado há pouco.

O conselho do BC ainda reafirmou "seu compromisso de conduzir a política monetária com flexibilidade, de maneira que a inflação projetada chegue em 3% no horizonte de política monetária".