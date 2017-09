Barnier critica britânicos e diz que Irlanda não será “teste” para pós-Brexit

Assim que divulgou o documento da Comissão Europeia que trata da posição do bloco comum em relação à fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte, o negociador-chefe do lado europeu para o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), Michel Barnier, marcou posição ao criticar a proposta britânica para o tema. Ele disse que está preocupado com a proposta do Reino Unido e que a contraparte quer usar a Irlanda como uma espécie de teste para as futuras relações aduaneiras UE-Reino Unido. “Isso não acontecerá”, sentenciou em um discurso feito hoje, em Bruxelas.

Como os britânicos são os primeiros a se divorciarem do bloco comum, eles vêm pedindo “criatividade e flexibilidade” para encontrar soluções para a retirada, já que não há precedentes. Barnier deixou claro hoje, no entanto, que estas duas palavras não podem ser colocadas em prática “à custa da integridade do mercado único e da união aduaneira”. “Isso não seria justo com a Irlanda e não seria justo com a União Europeia”, defendeu.

Antes de chegar a esse ponto de maior tensão nas tratativas até agora, o negociador disse em seu discurso que tanto o conselho quanto o Parlamento europeus reconheceram a situação única e as circunstâncias específicas na ilha da Irlanda. Este é o único ponto em que há uma fronteira terrestre entre as partes e que divide a Irlanda (integrante da UE) e a Irlanda do Norte (membro do Reino Unido). Assim como salientaram os britânicos, ele enfatizou que é preciso preservar o processo de paz na região e os ganhos obtidos com o Acordo de Belfast, mais conhecido como Acordo da Sexta-feira Santa. Além disso, citou a importância de manter a área de viagem comum e a responsabilidade de evitar o retorno de uma fronteira física entre Irlanda e Irlanda do Norte.