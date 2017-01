Barco superlotado vira na Índia e mata ao menos 21 pessoas, após festival hindu

Pelo menos 21 pessoas se afogaram e outras 12 seguem desaparecidas depois que um barco superlotado virou em um rio na Índia, disse a polícia neste domingo.

Quase 50 pessoas estavam voltando de barco depois de frequentar um festival hindu em um igreja de uma vila por um rio perto de Patna, capital de estado de Bihar, quando ele virou, disse o policial Chandan Kushwaha, acrescentando que 13 pessoas foram resgatadas e hospitalizadas.

O barco virado foi recuperado pela equipe de resgate no domingo, que continua em busca de mais sobreviventes. Até agora, 21 corpos foram recuperados do rio, disse Kushwaha.

A polícia disse que o barco poderia transportar até 25 passageiros, mas estava superlotado porque as pessoas estavam voltando para Patna depois de assistir ao festival hindu, que foi organizado pelo governo do estado. As autoridades abriram uma investigação. Fonte: Associates Press