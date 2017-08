Balança comercial da Argentina tem déficit de US$ 798 milhões em julho

A balança comercial da Argentina registrou um déficit de US$ 798 milhões em julho, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país.

No mês passado, as exportações subiram 5,2% ante julho de 2016, para US$ 5,241 bilhões. No mesmo período, as importações subiram 29,9%, chegando a US$ 6,039 bilhões. Pesaram na balança as importações de veículos de passageiros (+76%) e bens de capital (+54,7%).

As exportações para o Brasil alcançaram US$ 787 milhões e as importações de bens brasileiros alcançaram US$ 1,579 bilhões, resultando num déficit comercial de US$ 792 milhões para os argentinos. (Matheus Maderal – matheus.maderal@estadao.com)