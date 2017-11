Bahrein culpa extremistas ligados ao Irã por explosão de oleoduto

Um oleoduto da petroleira estatal do Bahrein foi alvo de um ataque de milicianos ligados ao Irã, de acordo com o governo local. Nenhum grupo extremista, porém, assumiu o ato. Não houve feridos na explosão, que ocorreu na noite desta sexta-feira na vila xiita de Buri.

A explosão danificou prédios nas redondezas e automóveis, obrigando os bombeiros a esvaziar as construções. As chamas do oleoduto da Bahrain Petroleum foram logo contidas.

O ministro do Interior do Bahrein, Sheik Rashid bin Abdullah Al Khalifa, disse em um comunicado que a explosão era “o exemplo mais recente de um ato perpetrado por terroristas em contato direto com Irã, e sob instruções do país”. Ele não disse qual foi a causa da explosão nem se há suspeitos identificados.