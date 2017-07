Bachelet pode fechar prisão onde ficam condenados da ditadura

A porta-voz do governo, Paula Narváez, foi questionada sobre o motivo de não ter sido feito nada sobre isso em dois anos. Narváez respondeu que a medida exige análise e várias ações e que oportunamente se avisará sobre o assunto, embora em março do próximo ano o mandato de Bachelet termine.

A presidente foi consultada durante um programa da CNN Chile para saber se cumpriria a promessa feita em 2015 a uma vítima da ditadura militar (1973-1990) de fechar Punta Peuco. “Eu vou cumprir todas as promessas que fiz e que estejam ao meu alcance”, afirmou ela.

O anúncio da presidente do Chile, Michelle Bachelet, de que pretende fechar a prisão especial de Punta Peuco, onde cumprem pena violadores de direitos humanos, desatou nesta sexta-feira uma polêmica. Para alguns, há o risco de que os detentos morram, caso sejam transferidos para uma cadeia comum.

Loreto Iturriaga, filha do general Raúl Iturriaga Neumann, condenado entre outros crimes por assassinato em Buenos Aires do ex-comandante em chefe do Exército Carlos Prats em 1974, afirmou que a população da prisão de Punta Peuco é “de anciãos, de idosos enfermos”. Segundo ela, muito poucas delas poderão resistir à transferência para uma prisão comum.

O fechamento da prisão é um pedido de anos dos ativistas e familiares das vítimas da ditadura, estimados em pouco mais de 40 mil. Fonte: Associated Press.

