Avião derrapa ao pousar e quase cai no mar na Turquia

Foto: Associated Press - Estadão Conteúdo

Um avião comercial da Pegasus Airlines derrapou em uma pista ao pousar no aeroporto de Trebzon, no norte da Turquia, e avançou até uma ribanceira, parando a poucos metros do mar.

As imagens mostram o Boeing 737-800 bastante inclinado, encostado em um barranco. Se tivesse avançado alguns metros a mais pela encosta, o avião teria mergulhado no Mar Negro na província turca de Trabzon.

O incidente, registrado no final deste sábado, criou pânico entre os 162 passageiros e seis tripulantes a bordo do voo, procedente da capital turca de Ancara, mas todos foram evacuados com segurança.