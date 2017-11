Avião da Marinha dos EUA cai no mar perto do Japão

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kenneth Abbate

Um avião da Marinha com 11 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira no Oceano Pacífico, perto do Japão. Oito pessoas já foram resgatadas, em boas condições, mas três estão desaparecidas, segundo a Marinha.

A Marinha informou em uma mensagem no Twitter que os oito resgatados foram levados para o navio USS Ronald Reagan. A queda do avião ocorreu 150 quilômetros a noroeste de Okinotorishima, um atol japonês. Os EUA informaram que a aeronave operava no Mar das Filipinas, a leste das Filipinas, quando ocorreu a queda, às 14h45 (hora do Japão).

A causa do acidente ainda não estava clara, segundo a Marinha americana. O avião participava de um exercício naval conjunto entre EUA e Japão, que acontece entre 16 e 26 do mês atual.