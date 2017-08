Autoridades da Alemanha acreditam que enfermeiro matou ao menos 86 pessoas

Um enfermeiro que foi condenado por matar pacientes na Alemanha com altas doses de medicamento para o coração está sendo novamente investigado devido a suspeitas de que o número de pessoas que tenha matado possa estar em torno de 85 pessoas, de acordo com autoridades locais.

Os crimes vieram à tona após a condenação. As autoridades investigam centenas de mortes, com exumação de corpos de antigos pacientes do hospital. Fonte: Associated Press.