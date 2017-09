Autoridades cortam eletricidade em bairro de Houston alagado após furacão Harvey

Equipes da prefeitura de Houston, no Estado do Texas, nos Estados Unidos, começaram a desligar neste domingo a energia elétrica em uma área inundada no oeste da cidade por volumes liberados dos reservatórios de Addicks e Barker. O prefeito de Houston, Sylvester Turner, ordenou a evacuação da região em meio a temores de que as equipes de emergência não conseguiriam chegar ao local se fosse necessário. Segundo porta voz da prefeitura de Houston, porém, cerca de 300 pessoas ainda não atenderam à ordem de evacuação.

A água dos dois reservatórios está transbordando para o rio Buffalo Bayou, que passa pela cidade e tem inundado bairros que o margeiam. De acordo com autoridades do Corpo de Engenheiros do Exército, a liberação de água é necessária para aliviar a pressão sobre os reservatórios provocada pelas chuvas decorrentes do furacão Harvey e abrir espaço para eventuais novas precipitações.

LEIA TAMBÉM: Único negro no gabinete de Trump, Carson pede por luta contra a intolerância

Funcionários da empresa de energia local estão indo de porta em porta para advertir as pessoas que ainda não deixaram suas casas em áreas alagadas que a energia elétrica está sendo cortada. Oficiais acreditam que algumas residências da região podem permanecer sob a água por duas semanas.