Autoridades confirmam uma morte e 14 feridos por tempestade tropical Harvey

Foto: U.S. Army National Guard photo by Capt. Martha Nigrelle

O Centro Nacional de Furacões ainda estimou inundações “catrastróficas” em decorrência da tempestade. Mais de 300 mil pessoas estão sem energia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, realizou uma reunião via teleconferência com seu gabinete para discutir a resposta do governo aos estragos. (Gabriela Korman, com informações da Associated Press – gabriela.korman@estadao.com)

