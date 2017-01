Autoridades afirmam que militantes curdos atacaram estação policial na Turquia

A agência de notícias turca Anadolu disse que rebeldes curdos atacaram uma estação policial em uma cidade no sudeste da Turquia, com lançadores de foguete. Ninguém teria ficado ferido no ataque que aconteceu na cidade de Cinar, na província de Diyarbakir, de maioria curda.

A agência afirma que as forças de segurança lançaram uma operação para capturar os supostos agressores.

Os rebeldes do Partido Trabalhista Curdo (PKK, na sigla em inglês), tem atacado com frequência as forças de segurança, após o colapso de um frágil processo de paz em 2015. Militantes curdos ligados ao grupo conduziram vários bombardeios mortais no país.

O grupo, que tem lutado por uma autonomia curda no sudeste da Turquia, é considerado uma organização terrorista pro Ancara e seus aliados ocidentais. Fonte: Associated Press.