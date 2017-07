Atropelamento de 10 pessoas nos EUA pareceu ser ‘trágico acidente’, diz polícia

Um táxi atropelou um grupo de motoristas próximo ao aeroporto de Boston nesta segunda-feira, deixando 10 feridos, no que a polícia disse que pareceu ser um “trágico acidente”. O veículo do motorista de 56 anos atingiu o grupo de pessoas em uma área de descanso ao ar livre para taxistas, onde os motoristas esperam até serem chamados para levarem os passageiros do Aeroporto Internacional Logan.

Um funcionário da polícia afirmou que o motorista teria pressionado erroneamente o pedal do acelerador em vez do freio, e acredita-se que seja um caso de “erro do condutor”. O funcionário, no entanto, não estava autorizado a comentar sobre o incidente e falou sob condição de anonimato.

LEIA TAMBÉM: Mattis: estratégia contra Estado Islâmico mudou para "táticas de aniquilação"

O acidente levantou brevemente temores de que fosse um ato terrorista, devido à semelhança com ataques no Reino Unido e na França nos últimos meses. Entretanto a polícia do Estado de Massachusetts afirmou que não parecias ser “uma indicação de ato intencional, mas sim um trágico acidente”. David Procopio, porta-voz da polícia, comentou que “nesse ponto preliminar da investigação, não há informações que surgiram que o acidente foi intencional”. Ele disse que o táxi foi apreendido para uma investigação mais profunda por parte da polícia.