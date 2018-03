Atriz de filmes adultos relata ameaças por revelar suposto caso com Trump

A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels afirmou neste domingo ao programa 60 Minutes, da TV CBS, que foi ameaçada para não revelar o suposto encontro sexual que em 2006 com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Daniels disse que, em 2011, um homem não identificado a ameaçou em Las Vegas para que não dissesse nada sobre o caso que teria tido com Trump. Segundo ela, a ameaça também foi feita para sua filha.

“Me disseram: ‘deixe Trump em paz, esqueça esta história'”, afirmou Daniels.

A atriz disse estar com a consciência tranquila com sua denúncia. “Trump sabe que digo a verdade”, afirmou. Fonte: Associated Press.