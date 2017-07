Ataque de homem armado com serra elétrica deixa 5 feridos na Suíça

A polícia de Schaffhausen, na Suíça, fechou o centro da cidade depois que um homem atacou “diversas pessoas”. Agentes descartaram que o incidente seja um ato terrorista, mas descrevem o incidente, até o momento, como “situação especial”. Informações preliminares apontam para 5 feridos, 2 deles em estado grave.

Armado supostamente com uma serra elétrica, o suspeito passou a ser alvo de uma importante mobilização de policiais da região. Diversas ambulâncias e um helicóptero foram enviados ao local, no nordeste da Suíça e na fronteira com a Alemanha. Mas o suspeito conseguiu fugir do local do ataque.

A polícia de Schaffhausen confirmou que recebeu um alerta de que um homem com uma “serra elétrica” entrou em um edifício de escritórios. O suspeito foi descrito como uma pessoa do sexo masculino de 1,90 m que poderia ter chegado ao local com um carro branco. Em um comunicado, autoridades alertaram: “Cuidado: O suspeito é perigoso”.