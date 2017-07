Ataque cibernético já custou milhões de dólares à Ucrânia

O ataque cibernético da semana passada gerou uma perda de milhões de dólares apenas para o Ministério de Infraestrutura da Ucrânia, afirmou o titular da pasta, Volodymyr Omelyan. A declaração do ministro é apenas uma pista inicial sobre o custo mais amplo do episódio para a economia ucraniana.

Omelyan disse em entrevista à Associated Press que centenas de estações de trabalho em dois dos seis servidores do ministério atacados por um programa que embaralha dados, em um ataque cibernético que ocorreu em vários países na última terça-feira. Companhias do setor de tecnologia dizem que o problema se concentrou na Ucrânia e autoridades culparam a Rússia. O governo russo tende a rechaçar esse tipo de acusação.

Autoridades da Ucrânia ainda precisam contabilizar os danos totais ou mesmo estimar o escopo do problema. No Aeroporto Internacional de Kiev, cerca de um terço dos computadores ainda não funciona.