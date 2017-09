Astro do country Don Williams morre aos 78 anos

O cantor de country norte-americano Don Williams morreu nesta sexta-feira, 8, aos 78 anos, na cidade de Mobile, no Estado do Alabama, por causa de um enfisema após um curto período doente, de acordo com um comunicado à imprensa da assessoria do músico.

Williams consagrou-se nos anos 1970 e 1980, quando emplacou 17 canções no topo das paradas de sucesso de country. Porém desde 1964, quando ele formou o trio de folk The Pozo-Seco Singers, acompanhado de Lofton Cline e Susan Taylor, havia lançado hits como I Can Make It With You e Look What Youve Done, em 1966 e 1967, respectivamente.

LEIA TAMBÉM: Mattis diz que Trump trabalha em solução diplomática para Coreia do Norte

A recepção de Don Williams foi positiva não apenas nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, onde pesos pesados do rock como Pete Townshend, guitarrista do The Who, e Eric Clapton declararam admirar suas músicas, sendo que o bluesman chegou a gravar Tulsa Time, faixa de 1978 composta por Williams.