Assessor dos EUA se reúne com líderes do Egito, após corte na ajuda americana

O presidente e o ministro das Relações Exteriores do Egito se reuniram nesta quarta-feira com o assessor Jared Kushner, da Casa Branca, horas após o governo dos Estados Unidos cortar ou adiar o envio de milhões de dólares em ajuda ao Cairo por preocupações com os direitos humanos. Kushner, também genro do presidente Donald Trump, foi ao Cairo como parte de seu giro pelo Oriente Médio, voltado a avaliar maneiras de retomar as conversas de paz entre israelenses e palestinos, que entraram em colapso em 2014.

Uma versão modificada da agenda do ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry, havia mostrado mais cedo que a reunião com Kushner estava cancelada, o que foi visto como uma retaliação em protesto pelos cortes de ajuda. Mas Shoukry depois participou da reunião entre Kushner e o presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, além de se reunir separadamente com a delegação americana na chancelaria.

A delegação americana incluía Jason Greenblatt, enviado dos EUA para negociações internacionais, e Dina Powell, vice-assessora de segurança nacional.