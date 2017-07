Assad ignora trégua negociada por EUA e Rússia e ataca sul da Síria

O regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad, ignorou a trégua negociada pelos Estados Unidos e pela Rússia na semana passada e realizou um ataque no sul do país, de acordo com o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos. A entidade afirmou que entre as violações documentadas está o lançamento de três foguetes na região de Tarik Al-Sad e Daraa Al-Balad, na cidade de Daraa.

O observatório também documentou um ataque com foguetes na cidade de Saia no domingo, bem como uma troca de disparos entre facções rebeldes e forças do regime na cidade de Al-Naima. Apesar disso, o enviado especial da Organização das Nações Unidas para as negociações de paz da Síria, Staffan de Mistura, afirmou que o cessar-fogo fechado entre Washington e Moscou é em geral respeitado, apesar de alguns “problemas”. Segundo ele, as conversas entre governo e oposição podem contribuir positivamente para isso.

LEIA TAMBÉM: Não haveria vencedores em conflito entre EUA e Coreia do Norte, diz China

Uma nova rodada de conversas indiretas começou nesta segunda-feira, a sétima até agora entre representantes do governo sírio e líderes da oposição. A Síria enfrenta uma guerra civil há seis anos. De Mistura disse em Genebra que não espera nenhuma ruptura no diálogo, mas “apenas desenvolvimentos incrementais”.