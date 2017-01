Argentina investiga chefe de inteligência do país no escândalo da Odebrecht

Um promotor federal argentino, Federal Delgado, deu andamento a uma investigação penal contra o chefe da agência de inteligência do país, Gustavo Arribas, após uma apuração jornalística envolvê-lo no maior escândalo de corrupção na história do Brasil.

Delgado abriu investigação contra Arribas e solicitou uma série de medidas para verificar a veracidade de uma reportagem publicada pelo jornal La Nación em 11 de fevereiro. No texto, Arribas é acusado de receber US$ 600 mil em uma conta na Suíça do brasileiro Leonardo Meirelles, doleiro que admitiu ante a Justiça brasileira que destinou milhões de dólares em subornos de parte da gigante construtora Odebrecht no Brasil e em outros países da América Latina para garantir contratos de obras públicas.

LEIA TAMBÉM: Proposta de resolução da ONU pede que cessar-fogo no Iêmen seja honrado

“Nego rotundamente qualquer relação com esse caso de corrupção e reitero que não tenho nem tive vinculação alguma com a empresa Odebrecht”, afirmou em comunicado o chefe da denominada Agência Federal de Inteligência (AFI).

O pagamento a Arribas, em cinco parcelas, ocorreu em setembro de 2013 a partir de uma conta bancária em Hong Kong controlada por Meirelles por meio de uma empresa de fachada destinada ao pagamento de subornos, lavagem de ativos e evasão, segundo La Nación. O jornal recordou que o pagamento ocorreu poucos dias após a Odebrecht obter um contrato para uma grande obra em uma das principais linhas ferroviárias de Buenos Aires.

Delgado disse que o juiz deve iniciar a investigação para verificar os fatos narrados. O juiz federal Rodolfo Canicoba Corral agora deve dar curso ou não às medidas solicitadas. O promotor pediu, por exemplo, que seja tomado um depoimento de Meirelles, condenado por sua participação no escândalo chamado de Lava Jato no Brasil.

LEIA TAMBÉM: Na Síria, novo acordo pode retomar retirada humanitária em Alepo

Arribas admitiu que recebeu um pagamento de US$ 70 mil de Meirelles, mas ele seria por uma transação imobiliária. O chefe da inteligência recebeu apoio público do presidente Mauricio Macri em entrevista coletiva na semana passada.

A obra ferroviária a que se refere o texto do La Nación foi concedida à Odebrecht pelo governo de Cristina Kirchner (2007-2015). Arribas não era funcionário público na época, vivia no Brasil e se dedicava à transferência de jogadores de futebol, atividade pela qual fez amizade com Macri, quando este presidia o Boca Juniors.

Em 2013, Macri era prefeito da capital argentina e um feroz opositor do governo de Cristina. Ainda assim, o La Nación apontou que a obra em questão tinha também a participação da empresa argentina IECSA, propriedade de um primo de Macri. O jornal La Nación informou que tem cópias da documentação que comprova os pagamentos a Arribas. Fonte: Associated Press.