Argentina diz ter recebido possível sinais de submarino desaparecido

A Marinha da Argentina declarou na noite de ontem ter recebido sete chamadas de satélite que podem ter se originado do submarino que está desaparecido há três dias no Oceano Atlântico.

As tentativas de comunicação da embarcação, que levava 44 pessoas, “indicam que a tripulação está tentando restabelecer contato, então estamos tentando localizar a fonte das emissões”, afirmou a Marinha em seu perfil no Twitter, acrescentando que as chamadas duraram entre quatro e 36 segundos.

Autoridades locais disseram, no entanto, que não foi possível confirmar se as chamadas vieram realmente do submarino ARA San Juan.