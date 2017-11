Argentina aumenta esforços para encontrar submarino desaparecido

A Marinha da Argentina está aumentando os esforços de busca pelo submarino desaparecido há três dias. O porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, explicou neste sábado que a área de busca na costa do país foi expandida e que seis países estão colaborando com a missão de encontrar o submarino ARA San Juan, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha. O Brasil também manifestou apoio e se ofereceu para participar dos trabalhos de busca.

A última vez que autoridades argentinas conseguiram contato com o submarino foi na quarta-feira, por volta das 23 horas. Haviam 44 tripulantes no submarino, que estava deixando o Ushuaia, na região Sul do País, a caminho de Mar del Plata, na parte central da costa atlântica.

O presidente argentino Mauricio Macri escreveu no Twitter que o país usará “todos seus recursos necessários, nacionais e internacionais, para encontrar o submarino”. Do Vaticano, o Papa Francisco, que é argentino, disse que está fazendo orações pela tripulação. Fonte: Associated Press.