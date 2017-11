Apuração aponta 2º turno no Chile entre Piñera e Guillier

Os primeiros números da eleição do Chile neste domingo apontam para um segundo turno, no dia 17 de dezembro. Com 53,05% dos votos apurados, o favorito, o ex-presidente Sebastián Piñera, candidato da direita, tem 36,66%, e deve enfrentar Alejandro Guillier, de centro-esquerda, que tem o apoio do governo de Michelle Bachelet, com 22,63%. Em terceiro lugar, mas neste momento fora do segundo turno, aparece Beatriz Sánches (Frente Ampla), com 20,43%.

Até agora, Piñera está bem abaixo das projeções (44,4%). Os desempenhos de Beatriz e do candidato de direita, José Antonio Kast, independente, parecem ter “roubado” a vitória do líder no primeiro turno. Kast aparece, na parcial, com 7,85% dos votos.

