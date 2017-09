Após terremoto, furacão Katia atinge México e mata ao menos duas pessoas

Ao menos duas pessoas morreram no estado de Veracruz, no México, com a chegada do furacão Katia durante à noite, informou neste sábado o governador do estado, Miguel Angel Yunes.

De acordo com Yunes, as duas pessoas morreram em um deslizamento de terra em uma região montanhosa que é conhecida pelas inundações e deslizamentos mortais.

LEIA TAMBÉM: Rússia e China afirmam que uso de força na Coreia do Norte é inaceitável

O governador informou ainda que não houve relatos de grandes danos, embora

ele disse que alguns rios haviam subido ao estágio próximo da inundação.