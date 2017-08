Após sanções à Coreia do Norte, China pede que país suspenda testes de mísseis

O ministro do Exterior chinês, Wang Yi, reunido com representantes do governo da Coreia do Norte, disse que o país precisa ficar calmo. “Não viole a decisão da ONU ou provoque a boa vontade da sociedade internacional com lançamentos de mísseis e testes nucleares”, disse.

Embora Pequim tenha dado este sinal positivo, os Estados Unidos ainda consideram cedo para suspender os treinamentos militares conjuntos com o exército da Coreia do Sul. A visão da Coreia do Norte é de que esses exercícios militares são um preparativo para uma invasão.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou no sábado uma nova rodada de sanções contra a Coreia do Norte, que incluem um embargo a exportações superior a US$ 1 bilhão, um terço do que o isolado regime vende para o mundo.

A resolução também impede que países concedam permissões adicionais para trabalhadores norte-coreanos, outra fonte de recursos para o regime de Kim Jong Un. Ela também proíbe joint ventures entre empresas do país e estrangeiros, bem como o investimento nas que já existem.