Após fechar acordo com democratas, Trump critica republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira membros do partido dele, o Republicano, um dia depois de chegar a um acordo com senadores democratas para condicionar a aprovação da ajuda às vítimas dos furacões Harvey e Irma à elevação do teto de gastos.

A superemenda que liga a aprovação da ajuda às vítimas dos furacões ao teto superou as objeções dos republicanos mais conservadores. O texto foi aprovado pelo Senado na quinta-feira e pela Câmara na sexta-feira.

Em referência ao fracasso dos republicanos em chegar a um consenso para as mudanças da legislação de Saúde, Trump disparou as críticas. “Republicanos, me desculpem, mas ouvi falar sobre revogar e substituir por 7 anos e não aconteceu!”, tuitou.