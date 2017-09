Após deixar 20 mortos no Caribe, Irma segue para Flórida

Depois de atingir Cuba no início do sábado e deixar ao menos 20 mortos em todo o Caribe, o furacão Irma segue para o sul do estado da Flórida, nos EUA, com ventos de aproximadamente 260 quilômetros por hora. A previsão é que o Irma chegue na Flórida no domingo (10) de manhã. O furacão José, que atingiu hoje a categoria 4, segue logo atrás.

Irma recuperou o status da categoria 5 durante a noite, depois caiu para a categoria 4 no início do sábado, quando milhares de pessoas no Caribe lutaram desesperadamente para encontrar abrigo ou escapar das enchentes causadas pela tempestade. Nos EUA, mais de 6 milhões de pessoas na Flórida e na Geórgia foram avisadas para deixar suas casas. Foto: Gerben van Es/Netherlands Ministry of Defence

Porto Rico, República Dominicana e a parte oriental de Cuba não relataram grandes destruições ou danos depois que o furacão Irma atingiu as maiores ilhas do Caribe.