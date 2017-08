Ao menos 35 bebês morrem em hospital na Índia por falta de bombas de oxigênio

Ao menos 35 bebês morreram nos últimos três dias no hospital público Baba Raghav Das, do distrito de Gorakhpur, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, de acordo com autoridades. Segundo familiares, as mortes ocorreram devido à falta de reservas de oxigênio na ala infantil no centro médico. Veículos de imprensa local relatam até 60 mortes.

Os jornais apontam que as mortes começaram depois que a empresa provedora de bombas de oxigênio deixou de entregá-las, aparentemente pela falta de pagamento de faturas de milhões de rupias. O governo Uttar Pradesh ordenou uma investigação.

Os pais disseram que o fornecimento de oxigênio para a enfermaria acabou na noite de quinta-feira e que as famílias dos pacientes receberam sacos autoinfláveis para ajudar as crianças respirarem.