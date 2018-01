Alemanha quer formar governo de coalizão antes da Páscoa

A Alemanha quer formar o novo governo, liderado pela chanceler Angela Merkel, antes da Páscoa, em 30 de março, declarou o líder do bloco conservador, formado pela União Democrática Cristã e pela União Social Cristã.

Já o líder do Partido social-democrata (SPD, na sigla em alemão), Martin Schulz, afirmou em coletiva de imprensa que o acordo fechado entre os conservadores, do lado de Merkel, sobre as diretrizes para a formação de uma coalizão, é um resultado “surpreendente”, com políticas que ajudarão a Alemanha.

Segundo Schulz, o acordo apoiará os projetos de infraestrutura no país, famílias, escolas e outras partes da sociedade alemã. Agora, o líder social-democrata deve levar as diretrizes para seu partido, para que sejam aprovadas antes das negociações formais da formação da coalizão. Fonte: Associated Press.