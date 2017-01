Alemanha: homem é preso após gritar “bomba” em festa de ano-novo em Berlim

A polícia alemã informou ter prendido um homem que gritou “bomba,

bomba, bomba” na grande festa de ano-novo ao ar livre de Berlim. Milhares de pessoas celebram o ano-novo perto do Portão de Brandemburgo, na capital alemã, em meio à segurança reforçada.

A polícia informou o caso no sábado por meio de conta no Twitter, dizendo que o homem não identificado “está comemorando agora o #Welcome2017 (Bem-vindo 2017) conosco”, usando a hashtag “nichtlustig”, que significa “não é engraçado”.

Grandes blocos de concreto foram colocados ao redor do cordão de segurança para evitar uma repetição do ataque de caminhão que matou 12 pessoas em Berlim antes do Natal. O suposto agressor, um tunisiano de 24 anos, foi morto a tiros na Itália dias depois. Fonte: Associated Press.