As autoridades da Alemanha identificaram o tunisiano Anis Amri, de 23 anos, como o homem suspeito de ser o autor do ataque com um caminhão em um mercado de Natal de Berlim, que deixou 12 mortos. A polícia federal alemã ofereceu 100 mil euros (US$ 104,3 mil) como recompensa pela captura, advertindo que o suspeito pode estar armado e é perigoso. Foto: Christlich Demokratische Union Deutschlands

Mais cedo, o ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Ralf Jäger, disse que o suspeito era investigado no país por suspeita de planejar um ataque. O pedido de asilo do tunisiano foi rejeitado em junho de 2016, mas na ocasião ele não podia ser deportado por não possuir um passaporte válido.

A notícia de que o suspeito já estava no radar das autoridades coloca mais pressão sobre a chanceler Angela Merkel. A líder da Alemanha tem enfrentado críticas dentro de seu próprio partido por sua política para os refugiados. Em menos de um ano, a chanceler deve tentar a reeleição. Merkel endureceu nos últimos meses a postura inicialmente mais liberal em relação aos refugiados, mas ainda assim os críticos desejam outras medidas para restringir o fluxo de pessoas. Fonte: Dow Jones Newswires.