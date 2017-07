Alemanha adverte para risco de ataque cibernético da Rússia antes da eleição

O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maiziere, afirmou nesta terça-feira que a Rússia está envolvida em ataques de hackers no país. Segundo autoridades locais, deve haver tentativas de ataques cibernéticos na Alemanha antes da eleição nacional de 24 de setembro.

Maiziere disse nesta terça-feira que documentos roubados do Parlamento alemão em 2015 em um grande ataque cibernético podem ter sido vazados para prejudicar parlamentares ou membros do governo nas próximas semanas. Os arquivos ainda não foram publicados.

Diretor da agência de inteligência alemã, Hans-George Maassen disse que esse tipo de ataque pode não ser tão concentrado em prejudicar um partido em particular, mas em “minar a confiança no funcionamento de nossa democracia”. Fonte: Associated Press.