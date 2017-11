“Ainda temos esperança por diplomacia com a Coreia do Norte”, diz Tillerson

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, afirmou nesta segunda-feira que ainda tem esperança de resolver o conflito com a Coreia do Norte de maneira diplomática. O comentário foi feito após o presidente Donald Trump designar o país como “Estado patrocinador do terrorismo”.

Tillerson afirmou ainda que acredita que as sanções contra o país estão surtindo efeito e que classificar a Coreia do Norte como “patrocinadora do terrorismo” acrescenta uma “camada extra” de punição. Segundo o secretário de Estado, há provas de que a Coreia do Norte está sofrendo com a falta de combustível.

Ainda assim, Tillerson disse que não quer relacionar o atual “período de silêncio” do líder norte-coreano Kim Jong-un com as sanções, mas espera que a calmaria continue. Sobre as sanções a serem anunciadas amanhã pelo Departamento do Tesouro, o secretário preferiu não dar detalhes, mas disse que elas serão similares às que já estão em vigor.